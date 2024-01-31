طرح "404" الأغنية الدعائية لفيلم "رحلة 404" غناء ندى عباس وتوزيع الوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "رحلة 404" الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان "404" غناء ندى عباس موسيقى وتوزيع الوايلي والذي بدأ عرضه مؤخرًا بدور العرض السينمائي في مصر والخليج.

ويحقق فيلم "رحلة 404" نجاحًا ملحوظًا بشباك التذاكر المصري بإيرادات تخطت 6 مليون جنيه خلال أسبوع من العرض، وحاز الفيلم على إشادة العديد من الجمهور والنقاد الذين حضروا العرض الخاص منهم الناقد الفني طارق الشناوي الذي عبر عن إعجابه بالفيلم عبر بوست نشره على حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك" وعلق قائلا: "شاهدت أمس في السينما القريبة من منزلي فيلم رحلة 404، هذا هو الشريط السينمائي الذي أنتظره".

يذكر أن منى زكي تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم "الجواهرجي" والذي تعيد خلاله التعاون مع نجم الكوميديا محمد هنيدي والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.