حميد الشاعري يسخر على طريقته من خروج المنتخبات من كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

سخر الفنان حميد الشاعري على طريقته من مواصلة خروج المنتخبات العربية والأفريقية من بطولة كأس أمم أفريقيا من دور الـ 16 وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك".

ونشر "الشاعري" بوست علق خلاله على خروج المنتخبات قائلا: "خروج السنغال والمغرب ومصر والجزائر وتونس والكاميرون وغانا قبل دور الثمانية أفريقيا كلها خرجت من بطولة أفريقيا"، وتفاعل الجمهور معه وجاءت التعليقات كالتالي: "أمال مين اللى هيلعب، البقاء للأفضل، حلوة يا كابو، حلوة ملعوبة يا نجم الأجيال وصانع النجوم، الربيع الأفريقي، أفريقيا كلها خرجت عشان مايبقاش في زحمة".

وشارك الفنان حميد الشاعري مؤخرًا في مهرجان "ساوند ستورم" ضمن فعاليات "موسم الرياض" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وسط مشاركة نخبة من نجوم الغناء العالميين أبرزهم النجم عمرو دياب، المغني كريس براون، الفريق الأمريكي ميتاليكا، مغني البوب الأفريقي ويز كيد.

وعاش الفنان حميد الشاعري انتعاشة فنية خلال عام 2023، وأحيا العديد من الحفلات الغنائية أبرزها حفل مهرجان العلمين في مدينة العلمين الجديدة مطلع شهر أغسطس الماضي، كما أحيا حفل "كاسيت 90" في المملكة العربية السعودية بمشاركة عدد من أبرز نجوم فترة التسعينيات وهم الفنان هشام عباس، الفنان إيهاب توفيق، الفنان محمد محيي، الفنان حسام حسني، الفنانة سيمون، الفنان مصطفى قمر، والفنان خالد حجاج.