الموت يخطف فنانة أميركية بعد صراع مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - توفيت نهار أمس الثلاثاء، النجمة العالمية شيتا ريفيرا عن عمر يناهز 91 سنة، وقالت ابنتها ليزا موردينتي في بيان إنها توفيت في نيويورك بعد معاناتها "مرضاً لفترة قصيرة".



شيتا ريفيرا، التي تُعتبر رائدة بين الممثلات اللاتينيات في عالم برودواي، اشتهرت بأدوارها في مسرحيات مثل "ويست سايد ستوري" و"شيكاغو".

بدأت ريفيرا مسيرتها على خشبة المسارح في برودواي منذ سن مبكرة لم تتجاوز العشرين، وظلت تعمل في هذا المجال حتى وصولها لسن الثمانين. وتعاونت خلال هذه السنوات مع أبرز الأسماء في عالم المسرح الأمريكي.

ولدت ريفيرا، التي كان اسمها الحقيقي دولوريس كونشيتا فيغيروا ديل ريفيرو، عام 1933 في واشنطن لأب كان عضوا في البحرية.

وبدأت تتعلم الغناء والعزف على البيانو ورقص الباليه منذ سن مبكرة. كما كانت تقارن نفسها خلال تجارب الأداء بالشقراوات الطويلات اللاتي كانت تتنافس معهن.

وفي عام 2009، قلّدها الرئيس باراك أوباما وسام الحرية، أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة.