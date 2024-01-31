إصابة عفاف مصطفى في كواليس تصوير مسلسل "بـ 100 راجل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة عفاف مصطفى عن إصابتها بكواليس تصوير مسلسل "بـ 100 راجل" بطولة الفنانة سمية الخشاب وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك".

ونشرت "عفاف" صورة لإصابتها بعينها من كواليس المسلسل وعلقت قائلة: "أصبت في عيني الشمال حالًا وأثناء تصوير مسلسل بـ 100 راجل وبعدين بقي هو مالحقش افرح بحاجة ليه؟؟".

وكانت آخر مشاركات الفنانة عفاف مصطفى بمسلسل "علاقة مشروعة" بطولة الفنان ياسر جلال، ومسلسل "جميلة" بطولة الفنانة ريهام حجاج واللذان عرضا ضمن موسم دراما رمضان 2023.

يذكر أن عفاف مصطفى يعرض لها حاليًا فيلم "ليلة العيد" وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية على رأسهم النجمة يسرا، الفنان سيد رجب، الفنانة نجلاء بدر، الفنانة عبير صبري، الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنانة هنادي مهنا، تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز.