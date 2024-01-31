منة فضالي مع أحمد زاهر من كواليس مسلسل "محارب" رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة منة فضالي الترويج لمسلسلها الجديد "محارب" والذي تتعاون خلاله مع عدد من نجوم الدراما التلفزيونية والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

ونشرت "منة" صور من كواليس التصوير عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهر برفقتها الفنان أحمد زاهر أحد أبطال المسلسل وعلقت قائلة: "بنعمل حاجة حلوة يارب تعجبكم، محارب رمضان 2024 ان شاء الله، تأليف محمد سيد بشير، إخراج الأستاذة شيرين عادل، انتاج الاستاذ أحمد السبكي، دعواتكم أحلي شغل اما تكون بتشتغل مع أعز أصحابك وفي كيمياء ما بينكم أحمد زاهر حسام ومريم".

مسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد والذي يمثل عودته للمشاركة في دراما رمضان بعد غياب منذ آخر أعماله التلفزيونية بمسلسل "بابلو" والذي عرض في موسم رمضان 2022، ويشارك الرداد بطولة مسلسل "محارب" كلًا من ماجد المصري، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، محمود عمرو ياسين.

يذكر أن الفنانة منة فضالي تشارك أيضًا بمسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد عادل إمام والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.