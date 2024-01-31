صور- مطرب الراب عفروتو يحتفل بعقد قرانه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل مطرب الراب عفروتو بعقد قرانه مساء اليوم الأربعاء بأحد الفنادق بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من حفل الزفاف ظهر خلالها "عفروتو" برفقة زوجته وهي فتاة من خارج الوسط الفني مرتديًا بدلة سوداء وبجانبه زوجته بفستان الزفاف ومن المتوقع حضور عدد من مطربي الراب المقربين من "عفروتو" منهم مروان موسى والذي كان حاضرًا في حفل الخطوبة بشهر سبتمبر الماضي.

ونشر مطرب الراب مروان موسى صورة من حفل خطوبة "عفروتو" عبر استوري حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "ألف مبروك يا أخويا" وسط حضور عدد من الأصدقاء.

وشارك "عفروتو" خلال العام الماضي بأكثر من فعالية فنية منها حفل "ساوند كلاش" ومواجهته لأول مرة فريق "شارموفرز" وسط حضور جماهيري ضخم.

يذكر أن آخر أغاني "عفروتو" كانت بعنوان "وعود" وطرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعبر صفحاته المختلفة على السوشيال ميديا.