شكرا لقرائتكم خبر عن ظافر العابدين وصبا مبارك وأمير رمسيس يحتفلون بعرض فيلم "أنف وثلاث عيون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل صناع فيلم "أنف وثلاث عيون" بعرضه الخاص المقام بإحدي سينما الشيخ زايد، حيث حضر كل من ظافر العابدين وصبا مبارك والمخرج أمير رمسيس، والفيلم معالجة درامية معاصرة للسيناريست وائل حمدي عن رواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتى تم نقلها سلفاً لشاشة السينما عام 1972.

وطرح صناع الفيلم الإعلان الخاص بالعمل، حيث يبدأ بمونولوج درامي مؤثر لدكتور "هاشم" ظافر العابدين حول طبيعة الاستسلام ودوافعه؛ مستعرضاً لنا شخصية هاشم القلقة وصراعه الذاتي لاتخاذ قرارات يمكنها أن تغيّر حياته بالكامل، أو تُعرّضه لخسائر لا يمكن تعويضها، ثم تنتقل مشاهد الإعلان بسلاسة بين بطلات الفيلم وضيفة شرفه، فنشهد "روبا" سلمى أبو ضيف الشابة البريئة المليئة بالحيوية، ثم "أمينة" أمينة خليل ضيفة شرف الفيلم، والتي تبدو شديدة التعلق بـهاشم، وننتهي إلى مناقشة مثيرة بين هاشم وطبيبته النفسية "عالية" صبا مارك حيث نكتشف أنه يعاني كابوساً مستمراً يؤرّقة ويستعصى عليه تفسيره.

فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، مع ظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.