شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى: الاكتئاب كان هيموتنى وفكرت فى الانتحار من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم خالد الصاوى بندوة توقيع كتابي "أوبريت الدرافيل" و"نبى بلا أتباع" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، عن الاكتئاب قائلاً: "فكرت فى الانتحار من قبل".

وقال خالد الصاوى: "علاقتى مع القلم مخلصتش أبدا بحب أكتب كل يوم وقدمت 3 كتب فى 3 سنين ولسه بشك أنا شاعر كويس ولا لأ، وجيت عند كتابى نبى بلا أتباع الاكتئاب كان هيموتى وخوفت أروح أعمل حاجة جنونية وكنت بفكر أنتحر وعلاقتى بالدين مكنتش قوية بقيت قوية السنوات الماضية ووقتها كنت بفكر أخد خطوة الانتحار بس يكون ليها هدف بس قولت اكيد دى مش نهايتى، والنجم خالد صالح حبيبى الله يرحمه واحنا فى سن 17 سنة كان بيقولى أنت عامل زى الدبابة اللى بتدور على هدف بس لحد ما تلاقى الهدف بتتخبط، وتبعت وحاولت ونشرت على حسابى كذا مرة".

وقع النجم خالد الصاوى، كتابين "أوبريت الدرافيل" و"نبى بلا أتباع" داخل صالة 1، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس وتجمع الجمهور حوله فور دخوله القاعة.

ومن المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، والدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.