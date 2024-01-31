شكرا لقرائتكم خبر عن عفروتو يحتفل بزفافه فى الإسكندرية "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مطرب الراب عفروتو بحفل زفافه فى أحد الفنادق بمحافظة الإسكندرية، وسط عدد من الأصدقاء والأهل والأقارب، وسرعان ما تداولت صور حفل الزفاف على السوشيال ميديا، لتقديم التهنئة لمطرب الراب.

وطرح مغني الراب عفروتو منذ أسابيع أحدث أغانية "الوعود"، عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، وسبق الأغنية ألبومه "سان ستيفانو"، الذى ضم عددا من الأغانى منها "تيجي جون، فلانتينو، سموم ومريض".

وأحيا عفروتو مؤخرا عددا من الحفلات ضمن جولته الأوروبية في بلاد لندن وفرنسا وألمانيا، الشهور الماضية بحضور جماهيرى كبير من الجاليات العربية.