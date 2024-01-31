مغني الراب عفروتو يدخل القفص الذهبي

ميرنا وليد - بيروت - دخل مغني الراب المصري عفروتو القفص الذهبي اليوم بحفل زفاف أحياه في أحد الفنادق بالإسكندرية، و ذلك وسط حضو أهله و أصدقائه .



و احتفل "عفروتو" بخطوبته شهر أيلول الماضي و نشر عدد من الصور من الحفل الذي اقتصر على حضور عدد من المقربين من العروسين .

و كان قد طرح مغني الراب المصري عفروتو منذ أسابيع أحدث أغانية " الوعود"، عبر قناته الرسمية و قبلها أيضاً أغنية ألبومه "سان ستيفانو"، الذي ضم عدداً من الأغاني منها " تيجي جون، فلانتينو، سموم و مريض".