مغني الراب عفروتو يدخل القفص الذهبي

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ميرنا وليد - بيروت - دخل مغني الراب المصري عفروتو القفص الذهبي اليوم بحفل زفاف أحياه في أحد الفنادق بالإسكندرية، و ذلك وسط حضو أهله و أصدقائه .
و احتفل "عفروتو" بخطوبته شهر أيلول الماضي و نشر عدد من الصور من الحفل الذي اقتصر على حضور عدد من المقربين من العروسين .
و كان قد طرح مغني الراب المصري عفروتو منذ أسابيع أحدث أغانية " الوعود"، عبر قناته الرسمية و قبلها أيضاً أغنية ألبومه "سان ستيفانو"، الذي ضم عدداً من الأغاني منها " تيجي جون، فلانتينو، سموم و مريض".
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