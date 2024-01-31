معرض الكتاب يستقبل أطفال الخيالة ضمن جولات المشروع الثقافي بالإسكان البديل

ياسر رشاد - القاهرة -

معرض القاهرة الدولي للكتاب .. ضمن برنامج الزيارات والجولات الميدانية للمشروع الثقافي بالإسكان البديل، إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، زيارة اليوم الأربعاء لأطفال حي الخيالة، وذلك في إطار برنامج وزارة الثقافة.

تفقد الأطفال عددا من القاعات والأجنحة بالمعرض، وبدأت بجناح وزارتي الدفاع والداخلية والتعرف علي دورهم في الحفاظ على الأمن الخارجي والداخلي للبلاد، والاطلاع على بعض المجلدات والإصدارات الصادرة عن الوزارتين، أعقب ذلك زيارة جناح الرقابة الإدارية والاستماع إلى مريام رزق الله كاتبة الأطفال، وتناولت معهم بعض القصص التي تتضمن مفاهيم الصدق والأمانة والشفافية النزاهة

حلايب وشلاتين يعرض مقتنيات حرفية

واستكمل الأطفال الزيارة بالتوجه إلى حلايب وشلاتين وشاهدوا ما به المقتنيات الحرفية من الشنط والإكسسوار المصنعة من الخوص والجلد، بجانب جناح حياة كريمة ودورها في تحقيق العدالة المجتمعية من خلال مشاريعها التنموية والبنية التحتية للمناطق الأكثر احتياجا، تلى ذلك زيارة جناح وزارة البيئة والتعرف على أهم ما تقوم به من حماية البيئة من التلوث، ودورها التوعوي في الحفاظ عليها.

كما شارك الأطفال بالورش الفنية بجناح الطفل منها ورشة الصلصال، والرسم، وورش اكتشاف المواهب، واختتمت بمشاهدة عروض السيرك القومي

شارك في الزيارة 35 طفلا ونفذت بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن والمشرف العام على المشروع.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة تقدم مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، كما تقدم برنامجا فنيا لرواد المعرض بمسرحي بلازا 1 وبلازا 2 يتضمن عروضا لفرق الفنون الشعبية والموسيقى والكورال، إضافة إلى برنامج مخصص للأطفال يشمل ورش الحكي الشعبي والألعاب الشعبية وورش الإبداعات الفنية وغيرها، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لأبناء المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، وعدد من مناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، وذلك في سياق خطط العدالة الثقافية وبناء الإنسان.