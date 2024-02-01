شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى ومحمد محيى يحييان حفل زفاف ابنة عصام كاريكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجمان حميد الشاعرى ومحمد محيى أولى فقرات حفل زفاف ابنة الفنان عصام كاريكا، الذى يقام الآن داخل أحد الفنادق بحضور كل من الملحن عزيز الشافعى والشاعر تامر حسين والإعلامي تامر أمين والمنتج حازم شفيق.

وكان أول الحاضرين الفنان دياب والملحن وليد سعد والفنان خالد الأمير والفنان إسماعيل فرغلي ود. ياسر أيوب، والإعلامي أحمد شوبير، ومهندسا الصوت أحمد ومحمد جودة، ورئيس هيئة استاد القاهرة وليد عبد الوهاب، والمنتج أحمد عبد العاطي والفنان أحمد عصام.