شكرا لقرائتكم خبر عن بين السطور الحلقة 4.. محمد علاء يحن للماضى مع صبا مبارك ويذكرها بعلاقتهما القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "بين السطور" بطولة الفنانين صبا مبارك وأحمد فهمى ومحمد علاء، الذى يعرض على قناة on أحداثا مختلفة، حيث ذهب جيمى أندرسون - محمد علاء إلى منزل والدته مع إخوته، ولكن أثناء الغداء عاتبه شقيقه إنه لم يقدر على مشاهدة آخر مباراته وهو شىء أحزنه هو وشقيقته، وما الأمر الذى برره جمايكا أن أهالى المشاهير لا يجب أن يظهروا فى الإعلام، ويبدو أن جمايكا جاحد وصارم مع أهله عندما رفض إعطاء شقيقه 20 ألف جنيه، واتهمه أنه فاشل وما يفعله لا يليق.

وبدأ جمايكا يذكر هند سالم بعلاقتهما القديمة عن طريق تذكرتها بأماكن وأحداث بينهما فى الماضى، وهو أمر بدأ يقلق ويوتر هند سالم.

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.