إلهام شاهين "أفضل ممثلة" عن مسلسل "ألفريدو" بحفل "ملتقى التميز والإبداع" في دورته الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يقام مساء اليوم الأربعاء حفل "ملتقى التميز والإبداع" في دورته الثانية هذا العام بأحد الفنادق بمنطقة التجمع الخامس وسط حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين.

وتوافد النجوم على الحفل منهم الفنانة إلهام شاهين، الفنان حكيم، والفنانة بشرى، الفنان عاصي الحيلاني، الفنانة مي فاروق، الفنانة ريم البارودي، الفنان محمد العمروسي، والفنان أكرم حسني.

ونشرت الفنانة إلهام شاهين صور من تكريمها بالحفل عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت قائلة: "سعيدة جدًا بجائزة أحسن ممثلة عن مسلسل ألفريدو من ملتقى التميز والإبداع العربي، مبروك لكل الفائزين من كل أنحاء الوطن العربي، ويارب دايمًا نتجمع ونتوحد لنكون قوة كبيرة على كل المستويات أمام العالم كله".

وشاركت الفنانة إلهام شاهين مؤخرًا بعدد من المحافل السينمائية أبرزها مهرجان قرطاج المسرحية في دورته الـ 24 العام الماضي حيث تم تكريمها وسط عدد من نجوم منهم الإعلامية هالة سرحان، الفنانة سوسن بدر، المسرحي عبد الرؤوف الباسطي، الممثلة ناجية الورغي.

يذكر أن إلهام شاهين تم تكريمها مؤخرًا على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 39 والتي حملت اسمها وأقيمت ندوة حضرها العديد من نجوم الفن منهم الفنان محمود حميدة.