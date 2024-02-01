تكريم حسن الرداد بحفل "ملتقى التميز والإبداع العربي" في دورته الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شهد حفل "ملتقى التميز والإبداع العربي" في دورته الثانية هذا العام الذي يقام مساء اليوم الأربعاء بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس تكريم عدد من النجوم والإعلاميين الذين تميزوا خلال العام الماضي.

وجاء من أبرز المكرمين بالحفل الفنان حسن الرداد الذي صعد على المسرح وتسلم الجائزة وسط تصفيق حاد من المتواجدين، كما حرص على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الجمهور المتواجد بالحفل.

وتوافد النجوم على الحفل منهم الفنانة إلهام شاهين، الفنان حكيم، الفنانة بشرى، الفنان عاصي الحيلاني، الفنانة مي فاروق، الفنانة ريم البارودي، الفنان محمد العمروسي، والفنان أكرم حسني.

كما نشرت الفنانة إلهام شاهين صور من تكريمها بالحفل عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت قائلة: "سعيدة جدًا بجائزة أحسن ممثلة عن مسلسل ألفريدو من ملتقى التميز والإبداع العربي، مبرووووووووووووووك لكل الفائزين من كل أنحاء الوطن العربي، ويارب دايمًا نتجمع ونتوحد لنكون قوة كبيرة على كل المستويات أمام العالم كله".

يذكر أن الفنان حسن الرداد يواصل تصوير مسلسله "محارب" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.