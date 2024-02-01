محمد رمضان داخل سيارته وجوري بكر مع ابنها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان باللون البيج وجاكيت اسود.

ملك أحمد زاهر

ظهرت ملك أحمد زاهر، داخل الجيم، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القص القصيرة".

شيراز

خطفت الفنانة شيراز الأنظار إليها، وظهرت بملامح هادئة، ونشرت الصور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر، أحدث ظهور لها برفقة أبنها، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

خالد سليم

بعد حلاقة شعره وتصدره التريند، نشر خالد سليم صورة جديدة له على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

كارولين عزمي

ظهرت الفنانة كارولين عزمي، بداخل سيارتها، ونشرت الصورة على حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

داليا البحيري

خضعت داليا البحيري، لأحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بـ فستان أسود أنيق.

نوال الزغبي

شاركت الفنانة نوال الزغبي متابعيها، على موقع التواصل الاجتماعي "X"، وظهرت بمكياج بسيط أبرز ملامحها.

هنا الزاهد

نشرت هنا الزاهد صورة لها برفقة الإعلامية لينا الطهطاوي، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة.

محمد رمضان

ظهر الفنان محمد رمضان داخل سيارتة، ونشر الصورة على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".