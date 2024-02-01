شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مدكور: عرفت عمرو دياب فى بداية مشوارنا الفنى وتحول تعاوننا الفنى لصداقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الموزع الموسيقي طارق مدكور أنه أعجب بالموسيقى التي قدمها هاني شنودة وعمار الشريعي في الثمانينيات وعرف طريقه من خلال موسيقاهما، مشيرا إلى أنه تعرف على الهضبة عمرو دياب في بداية حياته الفنية، وكان يبحث عن تحقيق حلمه وبدأ معه بعمل أغنيتين وتحولت العلاقة بينهما لصداقة.

وأضاف طارق مدكور، خلال لقاء ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أنه تحولت العلاقة بينه وبين عمرو دياب لصداقة وكانت البداية الفنية بالنسبة له ثم من بعدها عمرو دياب كان في معهد الموسيقى، وكان عنده أساتذة ملحنين أمثال أحمد الحجار وخليل مصطفى.

وتابع: "عمرو دياب كان عنده مشروعه وعايز يعمل أغاني، وبدأ عمرو يخدني معاه أوزع له شغل في أغاني وتترات وبعدين الملحنين عرفوني، وعمرو دياب بيقلق جدا لكن لما تعرفت عليه مكنش قلقان من بداية شغلنا لأنه كان لسه صغير فنيا برضه، ولما جرب لقى الموضوع حلو فحصل بيننا اندماج وكنت بلاقي فيه اللي عايز أعمله، وهو كمان نفس الموقف".