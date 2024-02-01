شكرا لقرائتكم خبر عن حدوتة منسية الحلقة 5.. ريناد تنقذ زوجها يوسف أثناء خيانته لها مع صديقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "حدوتة منسية" الذى يتم عرضه على قناة cbc ومنصة watch it احتفال خيرت (أحمد فهيم) بعودة ابنه سارى (محمد عزمى) إلى أحضانه، ويحاول التقرب إليه لاسيما وأن سارى غير مرتاح فى الوضع الجديد مع والده ويطلب طوال الوقت العودة إلى سعاد (سوسن بدر) رغم أن والده خيرت يحاول توفير له كافة سبل الراحة.

مالك ابن هاشم (هشام إسماعيل) ودهب (عبير صبرى) يقع في ورطة، حيث تعرض اللاب توب الخاص للهاكينج وسرق منه ملفات منها فيديو رقص لوالدته، ويحاول مالك إيجاد حل للقصة بالحديث مع جدته سعاد، وينتقل المشهد إلى يوسف المتواجد في منزل عشيقته هند (هلا السعيد) زوجة صديقه حازم (محمد لطفى شاهين)، بينما ريناد (نانسى صلاح) زوجة يوسف تستمر في مراقبتة.

تكتشف ريناد أن زوجها يوسف متواجد فى شقة هند عن طريقة مراقبته بالجى بى إس رغم أنه أخبرها أنه سيافر ومتواجد في المطار، وخلال مراقبتها للواتس آب الخاص بزوجها، تجد رسالة على الواتس من حازم ليوسف أنه عائد إلى المنزل فتحاول إنقاذ زوجها وتنبهه لمغادرة منزل هند الذى يخونها معه بدلاً من عودة حازم وتهوره ويقتله، وتذهب ريناد مسرعة إلى منزل حازم وتلحقه قبل صعوده وتتظاهر بأنها تعانى من هبوط وتستطيع أن تعطله حتى غادر يوسف الشقة.

مسلسل "حدوتة منسية" 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيسرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه.

مسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، ويعرض من السبت للأربعاء على قناة cbc الساعة 8 مساء، ومن الجمعة للثلاثاء على منصة watch it، وتدور العمل في إطار اجتماعي عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الإجتماعيه مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها.