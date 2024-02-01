عادل إمام ممنوع من الظهور الإعلامي؟.. نجل الزعيم يرد

كتب امير فتحي في الخميس 1 فبراير 2024 02:18 صباحاً - نفى النجم محمد إمام الاتهامات التي طاولته هو وشقيقه المخرج رامي إمام بأنهما يمنعان والدهما النجم عادل إمام من الظهور في الإعلام، مؤكداً أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأن “الزعيم” بخير ويستمتع بوقته مع أولاده وأحفاده.

هل مُنع عادل إمام من الظهور إعلاميًا؟

وتحدث محمد إمام في لقاء ضمن برنامج “أغاني أغاني” عن لقب “الزعيم الصغير”، فأكد أن “الناس اللي طلعوا عليا هذا اللقب، كنت في الأول مخضوض منه لكن ابتديت اتعود عليه وهي مسؤولية كبيرة جداً وخاصة البنات الصغيرة بيقولولي الزعيم الصغنن”. وأضاف: “والدي يتابعنا ومبسوط بنجاحي أنا وأخويا ومبسوط بأعمالنا واجتهادنا لأننا أخدنا الاجتهاد وحب الشغل منه”.

وعن غياب “الزعيم” عن الإعلام ومنع عائلته له من الظهور قال: “ولا في أي حاجة ليه نمنعه يظهر؟ الناس بتزوره في البيت ومفيش أي حاجة هو واخد إجازة وبيقضي وقته مع الأحفاد ويستمتع بحياته لأن عادل إمام عمل اللي محدّش عمله، هو حالياً في فترة راحة”.

كذلك عبّر محمد إمام عن سعادته بنجاح فيلمه “أبو نسب” إذ قال: “الحمد لله نجاح الفيلم فاق المتوقع خاصة إننا نازلين في موسم صعب الجو شتاء وامتحانات، لكن المنافسة طول عمرها موجودة ولو ركّزت في المنافسة مش هشتغل”.

محمد إمام وفيلم أبو نسب

يذكر أن الفنان المصري محمد إمام يعرض له فيلم “أبو نسب” في دور العرض السينمائية في مصر والعالم.

فيلم “أبو نسب” بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف.

كما بدأ محمد إمام تصوير فيلمه الجديد “شمس الزناتي” مع أمينة خليل وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وطه دسوقي وأحمد خالد صالح مصطفي غريب وسيناريو وحوار محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة ومن إنتاج ريمون رمسيس Aka ومحمد رشيدي رشيدي برودكشن.

اعتزال الزعيم عادل إمام

وكان المخرج رامي إمام، نجل النجم الكبير عادل إمام، قد اعلن عدم رغبة والده في العودة للساحة الفنية مرة أخرى، بعد فترة غياب اقتربت من السنوات الأربع، فأكد أنّ “الزعيم” قرّر التفرّغ لحياته الأسريّة التي كان قد انشغل عنها طوال سنوات مسيرته الفنية.

إعلان الاعتزال جاء خلال تكريم عادل إمام في حفل “صنّاع الترفيه” (Joy Awards)، حيث قدّمت له جائزة “زعيم الفن العربي”؛ وذلك عن مشواره الفني الكبير خلال آخر 60 عاماً.

عدد كبير من الفنانين والإعلاميين انضموا إلى الجمهور العربي الذي صفّق لمسيرة فنية طويلة قدّمها “الزعيم”، تضمّنت الأعمال الدرامية والسينمائية التي ستبقى محفورة في الأذهان.

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