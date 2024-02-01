بعد غياب سنوات.. ميادة الحناوي تطرح أحدث أغانيها "أحبني كما أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

روجت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لأحدث الأعمال الغنائية للفنانة الكبيرة ميادة الحناوي، والتي من المقرر طرحها خلال الأيام القادمة.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ روتانا للأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتبت: "ترقبوا جديد الفنانة ميادة الحناوي، في أغنية أحبني كما أنا".

من ناحية آخرى، كان أخر ظهور للفنانة الكبيرة ميادة الحناوي في حفلها المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية، الخميس 14 سبتمبر، ضمن حفلات موسم صيف جدة، واستقبلها الجمهور بتصفيق حار.

جدير بالذكر أن الحفل آتى تحت عنوان "ليلة من الزمن الجميل" وشارك في إحيائه المطرب الكبير محمد ثروت، والنجمة الكبيرة عفاف راضي.

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