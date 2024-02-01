شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ميزانيات مسلسلات مارفل بالأرقام.. من 40 لأكثر من 200 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة مارفل عن ميزانية أهم مسلسلاتها التي طرحت على مدار الأعوام السابقة، والتي تراوحت ما بين 40 إلى أكثر من 200 مليون دولار.

ميزانيات مسلسلات مارفل:

مسلسل Echo وصلت ميزانيته إلى 40 مليون دولار

الموسم الثانى من مسلسل Loki وصلت ميزانيته إلى 141 مليون دولار

مسلسل Moon Knight وصلت ميزانيته إلى 147.9 مليون دولار

الموسم الأول من مسلسل Loki وصلت ميزانيته إلى 150 مليون دولار

مسلسل Falcon and the Winter Solider وصلت ميزانيته إلى 150 مليون دولار

مسلسل Hawkeye وصلت ميزانيته إلى 150 مليون دولار

مسلسل Ms. Marvel وصلت ميزانيته إلى 150 مليون دولار

مسلسل Secret Invasion وصلت ميزانيته إلى 212 مليون دولار

مسلسل She-Hulk وصلت ميزانيته إلى 225 مليون دولار

مسلسل WandaVision وصلت ميزانيته إلى 225 مليون دولار

كما يأمل صناع عالم مارفل – Marvel في الاستمرار على وتيرة ونهج طرح أعمالهم وتصدرهم للشاشات بشكل مستمر، فبعد أن حقق مسلسل Echo نجاح كبير بعد عرض اولي حلقاته، تسعي الشركة الى إعادة الاهتمام باعمالها الضخمة وتطوير بعضها للزحام في السباق والاستحواذ على رقعة اكبر من المشاهدين في جميع انحاء العالم.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة The Hollywood Reporter، فإن القائمين على استوديوهات مارفل، قرر إعادة انتاج مسلسلهم المفضل والمصنف ضمن افضل أعمالهم Daredevil: Born Again من جديد بعد توقف لفترة طويلة بسبب اضطرابات العاملين في قطاع السينما والتصوير التي استمرت لعدة اشهر كان الهدف منها تحسين أوضاع صناع المهنة في هوليوود.

ومن المقرر عودة فيليب سيلفيرا، الذي عمل كمنسق الحيل والقتال في نسخة نتفليكس من Daredevil التي تم عرضها في منتصف عام 2010، إلى العمل من جديد ليكون بمثابة منسق حيل وقتال ومدير الوحدة الثانية للمسلسل الجديد، ويهدف صناع العمل الى إعادة النغمة والرتم السريع لاحداث المسلسل وتسارع حبكته كعادة المواسم الماضية، وتكثيف عمليات الاستعراضات القتالية في الشوارع معغ دمجها بالمؤثرات البصرية كحال اعمال "مارفل" الشهيرة.