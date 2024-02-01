رسمياً.. إعتقال دنيا بطمة وسجنها في قضية "حمزة مون بيبي"

ميرنا وليد - بيروت - ألقت الشرطة المغربية القبض على الفنانة المغربية دنيا بطمة وتم وضعها في سجن الوداية بمدينة مراكش بعد أن مضت على عقوبتها الحبسية بسبب تورطها في قضية "حمزة مون بيبي".



وأفادت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمر باعتقال الفنانة لتنفيذ العقوبة الحبسية الصادرة في حقها بعدما رفضت المحكمة النقض والطعن الذي تقدمت به دنيا بطمة بشأن العقوبة الصادرة في حقها. وكانت محكمة الاستئناف بمراكش قد رفعت الحكم الابتدائي الصادر في حق المغنية المغربية دنيا بطمة الذي أدانها لثمانية أشهر حبسا نافذا، بزيادة أربعة أشهر، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.