توأمان يفوزان بالجائزة الكبرى لمسابقة البلوت في موسم الرياض

انتهت أمس تحديات مسابقة البلوت في موسم الرياض، حيث فاز كل من المتسابقين الأخوين التوأمين ظافر القحطاني، وحمد القحطاني بالجائزة الكبرى بعد تجاوزهما التحديات التي أقيمت على مدى ٨ أسابيع بين مجموعة كبيرة من الفرق في بلوت لاونج بمنطقة بوليفارد سيتي.

وحصل الفريق الفائز بمسابقة البلوت على جائزة قدرها ٥٠ ألف ريال، بعد أن كان الفريق الفائز في التحديات الأسبوعية يحصل على جائزة قدرها ١٠ آلاف ريال، في المسابقة التي تعد واحدة من أبرز الرياضات الذهنية التي يقدمها موسم الرياض للزوار، والتي تجد اهتماما واسعا من قبل الزوار، نظرا لما تتميز به من شعبية وشهرة في أماكن عديدة حول العالم.

وشهدت المسابقة التي نظمها موسم الرياض في منطقة بوليفارد سيتي حضور عدد من المتنافسين من جميع أنحاء المملكة، مما أسهم في حدة التنافس منذ المراحل الأولى حتى النهائي الذي حسمه التوأمان القحطانيان لصالحهما اليوم.

ويستمر موسم الرياض في تنظيم البطولات المتنوعة في الرياضات المتنوعة، سواء الذهنية أو كرة القدم، إضافة إلى التنس للرجال والنساء، ومجموعة من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية.