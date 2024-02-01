سعر فستان منى زكي في إطلالتها بالعرض الأول لفيلمها "رحلة 404" في السعودية

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية منى زكي لخلال تواجدها في العرض الأول لفيلمها الجديد "رحلة 404" في المملكة العربية السعودية وظهرت بفستان أسود مميز من تصميم المصمم حارث هاشم تميّز بقصته من ناحية الأكمام اذ احدهما شفاف ولاق بها الفستان الى حد بعيد وجعل جسمها يبدو رشيقاً أكثر وحدد الخصر بشكل واضح.



ويصل حسب الموقع الخاص بالعلامة التجارية إلى 2500 دولار أميركي أي ما يتخطى 80 ألف جنيه.

يذكر أن فيلم "الرحلة 404" من بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.