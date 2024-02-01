شكرا لقرائتكم خبر عن رشوان توفيق يقدم شخصية "شيخ حكيم" في "ألف ليلة وليلة" مع ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق عمل مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة النجم ياسر جلال، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، من تـأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، والمسلسل من إنتاج ميديا هب سعدى وجوهر، وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، حيث صورت أسرة المسلسل ما يقرب من 65% من أحداث المسلسل، وتصور أسرة المسلسل بكثافة بالغة للانتهاء من تصوير العمل في الوقت المحدد.

ويعود الفنان القدير للدراما من خلال مسلسل "ألف ليلة وليلة" إذ يقدم شخصية مهمة ومؤثرة في أحداث المسلسل وهى "شيخ حكيم" في أحداث العمل المنتظر، حيث يعد المسلسل أحد ابرز الأعمال للشركة المتحدة في الموسم الدرامى المقبل.

مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، ايتن عامر، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطبجي، أحمد كشك ، چيهان الشماشرجي، عايدة رياض، وليد فواز، ياسر الطوبجي، محمود البزاو، مجدى بدر،وأخرون .

ومن المقرر أن تبدأ الشركات المنتجة للمسلسل دعاية المسلسل الفترة المقبلة، تمهيداً لطرح المسلسل في رمضان، حيث يتضمن المسلسل مفاجأة كبيرة في أحداثه.