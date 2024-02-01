شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين تحتفل بعيد ميلاد والدتها برسالة وصور: تعلمت منك كل حاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين على الاحتفال بعيد ميلاد والدتها الفنانة شهيرة من خلال حسابها على موقع فيس بوك، ونشرت عدة صور لهما معاً، علقت عليها بقولها : "حبيتي الغالية أمي الحبيية بفضلك وبفضل دعواتك بقيت انسانه ليها وجود وبحبك وعطفك وحنانك عرفت يعني ايه أمومه ويعني إيه أم بتعطي وبتخاف علي أولادها وبتضحي علشانهم".



رانيا محمود ياسين على فيس بوك

واستكملت عن والدتها : تعلمت منك كل حاجه بس طبعا أنا مش هعرف ابقي زيك انت مافيش زيك أصلا يا حبيتي ربنا يخليكي ليه ويحفظك ويبارك في عمرك أنت الأم حنونه وأنت السند والوتد إلي موقفنا كلنا على رجلنا يا حبيتي كل سنة وأنت طيبة وسعيدة ويبارك فيكي في صحتك يا قلبي".



رانيا محمود ياسين وصور مع والدتها

من ناحية أخرى سبق وأهدى المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي العام الماضى درع التكريم لأبناء الراحل محمود ياسين السيناريست عمرو محمود ياسين، والفنانة رانيا محمود ياسين، والفنان محمد رياض، وذلك خلال حفل تكريمه بالمسرح القومي.

وكان الفنان إيهاب فهمي، قد قال وقتها خلال حفل تكريم الفنان الراحل محمود ياسين، والذي أقامه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالمسرح القومى: شرفت بأنني كنت طالبا بالمعهد وشاركته في عمل في بداياتي، وعلى الرغم من أنني لم أعش معه كثيراً إلا أنه كان يمتلك ميزة عظيمة وهي أنه يؤثر في كل من يعرفه تأثيراً كبيراً.