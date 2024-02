دار الأزياء الإسبانية الشهيرة أدولفو دومينغيز تشارك للمرّة الأولى في أسبوع دبي للموضة

ميرنا وليد - بيروت - تستعدّ دار الأزياء الإسبانية الشهيرة "أدولفو دومينغيز" للمشاركة للمرّة الأولى في أسبوع دبي للموضة، وذلك في الثامن من شباط/فبراير، حيث ستستعرض مجموعتها لموسم ربيع/صيف 2024 تحت عنوان Intuición: beyond the senses.



استغرق تصميم المجموعة ستّة أشهر، ومن المرتقب أن تعيد تحديد مفهوم الموضة العصرية انطلاقًا من مقاربتها المميّزة للحرية والعفوية والصدفة.

تحتفي مجموعة 'Intuición' بالحواس، وتغوص في كلّ ما هو استثنائي، فتُقدّم رؤية جديدة ومميّزة لأسبوع دبي للموضة. تشمل مجموعتها الجديدة الألوان الحيادية والأزياء المريحة والقصّات الواسعة، التي تُناسب أسلوب حياة العملاء ليتألّقوا بها طوال اليوم. كما تتّسم التصاميم بطابع عصي على الزمن، انطلاقًا من التزام العلامة بمفهوم الاستدامة وطول العمر الافتراضي في عالم الأزياء.

بهذه المناسبة، تقول أدريانا دومينغيز، الرئيس التنفيذي لعلامة "أدولفو دومينغيز": "لقد خرجنا في مجموعة Intuición: beyond the senses عن الحدود التقليدية في مجال التصميم، لنغوص في جوهر الصدفة والعفوية. نُريد طرح أزياء تصمد أمام امتحان الزمن ولا تتقيّد بصيحات الموضة الزائلة".

كرّست فرق التصميم في "أدولفو دومينغيز" إبداعها لابتكار أزياء رجالية ونسائية وأكسسوارات تتميّز بدقّة التفاصيل. فـ'Intuición' ليست مجرّد مجموعة أزياء، بل إعلان صريح بالتزام العلامة بالموضة الاستدامة وابتكار تصاميم لا تفقد رونقها مع الزمن وتعلو فوق الصيحات الموسمية الزائلة.

ينتظر الحضور في أسبوع دبي للموضة مهرجانًا بصريًا خلال عرض 'Intuición: beyond the senses' في 8 شباط/فبراير، وخلال المشاركة الأولى لـ"أدولفو دومينغيز" في هذا الحدث المميّز. فتدعو دار الأزياء الإسبانية الشهيرة عشّاق الموضة والخبراء إلى عرض يلتقي فيه الابتكار والأناقة والاستدامة.