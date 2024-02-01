نجمة عربية ترتدي قميص من ذهب-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الإعلامية والممثلة الإماراتية من أصل أردني رؤى الصبان ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها صورة لها ترتدي فيها قميص من ذهب، ونالت صورتها اعجاب عدد كبير من المتابعين، في حين انتقدها البعض، فكتبت متابعة: "عندي قناعة ان اللي تستعرض الذهب والمجوهرات فقيرة داخلياً .

.ألبسي واصمتي الناس عندها خير".

على صعيد آخر فإن رؤى الصبان بدأت مشوارها وهي لم تكمل العشرين من عمرها، وذلك في عام 2007 بعد أن رشحت من إحدى الشركات الخاصة لتقدم برنامجاً بعنوان "سواح" على قناة سما دبي، لكن الفرصة لم تكتمل، وبعدها رشحت مجدداً لتقديم برنامج غنائي لكن أسرتها رفضت الأمر حتى جاءتها الفرصة الحقيقية من خلال برنامج "تكنوميديا"، والذي حققت من خلاله شعبية كبيرة.