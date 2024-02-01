ميرنا وليد - بيروت - احتفل النجم العالمي الشهير مالوما بعيد ميلاده الثلاثين، يوم السبت الماضي في الحديقة النباتية في ميديلين.

وامتلأت شبكات التواصل الاجتماعي بالعديد من مقاطع الفيديو التي ظهر فيها وهو يستمتع بحفلة عيد ميلاد فاخر حضره ضيوف مميزون.

ونشر ماوما مجموعة من الصور من عيد ميلاده، وفي إحدى الصور ظهر وهو يساعد حبيبته سوزانا غوميز في انتعال صاندالها، وانهالت التعليقات بين مؤيد لتصرف مالوما والذي يظهر شخصيته الحنونة اتجاه مساعدة زوجته الحامل، وبين معترض على تصرف مالوما معتبرين أنه يقلل من رجولته بذلك.

كانت هذه تفاصيل خبر مالوما بتصرف لافت مع حبيبته .. فهل قلّل من رجولته ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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