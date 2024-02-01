هذا ما سيحل بسيارة الملكة إليزابيث الخاصة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية انه تم عرض السيارة الخاصة بالملكة إليزابيث الثانية للبيع بالمزاد العلني، وذلك بعد مرور أكثر من عام على وفاتها، الأمر الذي شكّل جدلا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.
على صعيد آخر كان قد تم الكشف عن قطعة من أعمال الملكة إليزابيث الثانية الفنية، وهي عبارة عن رسمة بخط يدها، تعود إلى عمر طفولتها عندما كانت الأميرة إليزابيث، الفتاة الصغيرة.
وقد عرضت هذه القطعة للبيع في مزاد علني في دار مزادات RR التي تقع في بوسطن حالياً.
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