القبض على دنيا بطمة لتنفيذ عقوبة الحبس لمدة عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت عدد من المواقع المغربية، خبر إلقاء القبض على الفنانة المغربية دنيا بطمة في الدار البيضاء لتنفيذ حكم بالحبس لمدة عام في القضية التي اتهمت فيها والمعروفة إعلاميًا بقضية "حمزة مون بيبي".

وأفادت مصادر أن الأمن أوقف المطربة المغربية دنيا بطمة بمدينة الدار البيضاء وأن القبض على "بطمة" جاء تنفيذًا لعقوبة الحبس لمدة عام الصادر في حقها، وكانت محكمة الاستئناف قد أدانت "بطمة" بالحبس سنة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.

كما نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان خبر إلقاء القبض على دنيا بطمة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت قائلة: "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين" وذلك نظرًا للخلاف بينهما خلال الفترة الماضية.

وقامت مي العيدان بمهاجمة المطربة المغربية دنيا بطمة بعد خروجها في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وطلبت خلاله العفو الملكي عقب رفض طلب الاستئناف على حكم الصادر بحبسها لمدة عام.

وأعادت "مي" نشر مقطع البث عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت قائلة: "الحمد لله يا الله دعيت والله استجاب لي، دعيت الله يوريني فيكي يوم، ووراني وأنا من الناس اللي قام حساب حمزة مون بيبي بسبه بالعرض والشرف، وأنا ما محللتك ليوم الدين".

يذكر أن محكمة النقض المغربية، أصدرت حكما قرارًا برفض النقض الذي قدمته الفنانة دنيا بطمة في القضية التي اتهمت فيها والمعروفة إعلاميًا بقضية "حمزة مون بيبي".

وقضت المحكمة بتأييد الحكم الذي صدر ضدها في عام 2020، وهو السجن لمدة عام، وذلك بعد أن ثبت علاقتها بالحسابات الخاصة بتطبيق "سناب شات".

وتعود قضية حمزة مون بيبي إلى حساب على "سناب شات"، استهدف مشاهير من خلال بث مجموعة من الأسرار المتعلقة بحياتهم الخاصة، وكشفت التحريات في القضية، أن الفنانة المغربية وشقيقتها وآخرون يقفون خلف هذا الحساب.