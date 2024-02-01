تكريم حميد الشاعري بملتقى التميز والإبداع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي



كرم ملتقى التميز والإبداع العربي في دورته الثانية، برعاية وزارة الثقافة وجامعة الدول العربية، مساء أمس الأربعاء، الفنان حميد الشاعري، بجائزة "التميز والإبداع" على مسيرته الطويلة، وذلك بأحد فنادق التجمع الخامس.



وأبدى حميد الشاعري سعادته بالتكريم، مؤكدا أن الملتقى يهدف لتقديم رسالة ثقافية تنويرية، وألقى قصيدة شعرية على المسرح، فور تسلمه التكريم، بعدما داعب الجمهور بإيفهاته وخفة ظله المعهودة.



وقال الشاعري أبيات شعر في حُب مصر: "أغنيلك تحاوطيني.. أناديلك تضميني"



وحضر الاحتفالية عدد من النجوم والفنانين، أبرزهم: أكرم حسني، مي كساب، ونجم منتخب مصر السابق الكابتن أحمد حسن، كما حضر نخبة من الفنانين والرياضيين من بعض الدول العربية منها تونس والمغرب والعراق والسعودية، وغيرها.