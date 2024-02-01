شكرا لقرائتكم خبر عن مارجوت روبي: مش زعلانة بسبب عدم ترشيحى للأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الممثلة العالمية مارجوت روبي عن تجاهلها في ترشيحات جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم Barbie للمخرجة جريتا جيرويج، قائلة إنها ليست حزينة من فقدان جائزة أفضل ممثلة.

حصل الفيلم على ثمانية ترشيحات لجوائز الأوسكار في المجمل، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل سيناريو مقتبس وأفضل ممثل مساعد لريان جوسلينج وأفضل ممثلة مساعدة لأمريكا فيرارا.



مارجوت روبي

ومع ذلك، كان هناك رد فعل عنيف ضد الأكاديمية بعد غياب اسم روبي عن الترشيحات لأفضل ممثلة .

وكشفت روبي عن مشاعرها بشأن الموقف في مناقشة SAG-AFTRA جنبًا إلى جنب مع النجوم المشاركين، وصرحت قائلة :"ليس هناك طريقة للشعور بالحزن عندما تعلم أنك محظوظة إلى هذا الحد، ولكن أعتقد أنه يجب ترشيح جريتا لجائزة أفضل مخرجة، ما فعلته هو شيء يحدث مرة واحدة في حياتها المهنية".

وأكدت روبي أنها كانت "في غاية السعادة" بشأن بقية ترشيحات الفيلم، حيث صرحت قائلة:" كل شخص حصل على ترشيح كان أمرًا لا يصدق، ما قدمناه في فيلم Barbie من شأنه أن يغير الثقافة، ويؤثر عليها، ويحدث نوعًا من التأثير، وهذا أكثر بكثير مما حلمنا به".