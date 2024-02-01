شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. روجينا تواجه غدر أقرب الأشخاص لها في "سر إلهي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض الفنانة روجينا تجربة دراما الـ15 حلقة فى مسلسلها الجديد "سر إلهى" الذى تواصل تصويره حالياً للعرض خلال شهر رمضان المقبل 2024 على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل دراما اجتماعية إنسانية من خلال امرأة تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها.

مسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز

مسلسل "سر إلهى" يسجل التعاون الثالث على التوالى بين روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما قدما سويًا مسلسلى "انحراف" تأليف مصطفى شهيب في شهر رمضان 2022 وشارك فى بطولته أحمد صفوت، لوسى، سميحة أيوب، محمد لطفى، ويزو وعدد آخر من الفنانين، و"ستهم" من تأليف ناصر عبد الرحمن في شهر رمضان الماضى 2023.

وكان آخر أعمال روجينا مسلسل" ستهم" فى شهر رمضان الماضى وشارك فى بطولته جهاد سعد، نانسي صلاح، أحمد الرافعي، محمد عبد الحافظ، إبراهيم السمان، سلوى عثمان، محمد يونس، جميل برسوم، عايدة فهمى، غادة طلعبت، بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وضيف الشرف اياد نصار وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.