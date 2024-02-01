ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت دانا الحلاني، بعيد ميلاد شقيقتها الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني وذلك بحفل بسيط حضرتاه برفقة الأصدقاء.

وشاركت دانا الجمهور مجموعة صور عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص، وثقت من خلالها الحفل، حيث ظهرت ماريتا وهي تحمل قالب حلوى مكتوب عليه باللغة الإنجليزية "شهر برج الدلو"، كما ظهرت بصور نادرة أخرى من طفولتهما جمعتهما سوياً، وعبرت من خلالها عن حبها العميق لشقيقتها.

يذكر أن ماريتا كانت قد إحتفلت منذ أيام بعيد ميلاد زوجها ونشرت صورة ظهرت فيها برفقته من عشاء رومانسي جمعهما على أحد الشواطئ، وعلقت معبرة عن حبها له: "ميلاد سعيد لأجمل زوج، أحبّك".

كانت هذه تفاصيل خبر بصور نادرة من طفولتهما.. دانا الحلاني تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها ماريتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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