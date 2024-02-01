بالصورة- في عيد ميلاده الـ 50.. لن تصدقوا التغير في شكل كريستيان بيل بين الطفولة و الحاضر

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة للنجم العالمي كريستيان بيل أظهرت شكله عندما كان صغير، و شكله في الوقت الحالي و ذلك بمناسية عيد ميلاده الـ 50 الذي مر منذ يومين، حيث برع بيل بأداء أدوار كبيرة في مسيرته و كان أبرزها سلسلة باتمان بالإضافة إلى أدوار إحتاجت منه أن يبذل جهد كبير لتغير شكل جسمه، فإما كسب الوزن الكثير أو فقده بشدة أو حصل على جسم رياضي مشدود لأدوار الأكشن.



و في وقت سابق، صرح بطل أفلام باتمان، أن نجاحه السينمائي السيناميئي يعود إلى دي كابريو، لرفضه الأدوار في الأفلام البارزة التي تمكن بعد ذلك من اختبار الأداء لها والحصول عليها.

وقال بيل في مقابلة صريحة: "حتى يومنا هذا، أي دور يحصل عليه أي شخص، يرجع فقط إلى أنه تخلى عنه، ولا يهم ما يخبرك به أي شخص. لا يهم مدى صداقتك مع المخرجين. كل هؤلاء الأشخاص الذين عملت معهم عدة مرات، عرضوا عليه جميعًا كل دور من هذه الأدوار أولاً."

واختتم بايل حديثه قائلاً: "لذا، شكرًا لك يا ليو، لأنه حرفيًا، يمكنه اختيار كل ما يفعله، وهو أمر جيد بالنسبة له، إنه استثنائي".

وكان أحد الأدوار على وجه الخصوص الذي قيل إن دي كابريو رفضه هو القاتل المتسلسل الحامل للفأس باتريك بيتمان في فيلم الرعب " American Psycho" عام 2000 الذي حقق نجاحاً باهراً، وحصل بيل على الدور.

