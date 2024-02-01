بالصور- درة التونسية تتألق بفستان أسود أنيق من تصميم نور فتح الله..لن تصدقوا سعره المرتفع

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة درة التونسية بأخر إطلالتها على الجمهور من خلال صور شاركتها عبر حسابها الخاص، وخطفت درة الأنظار بفستان أسود بغاية الأناقة طيق و طويل من دون أكمتم أوفشولدر بتصميم رائع و مميز، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج خفيف أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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الفستان الذي إرتدته درة من تصميم مصممة الأزياء اللبنانية نور فتح الله و قدر سعره بـ 1340 دولار.

و في وقت سابق، أثارت درة التونسية ضجة كبيرة بعد إطلالتها الأخيرة على المتابعين، حيث شاركت صور عبر حسابها الخاص ظهرت فيها بلوك غريب إرتدت فيه توب باللون الأسود ذات أكمام طويلة مع سروال بشكل غريب حيث قسم إلى نصفين، الأول وهو الأعلى باللون الأسود، أما من الأسفل فطرز إليه الجينز على شكل سروال أخر مع حزام أسود، ما جعل الجمهور يعلق على المنشور و يقول بأن درة لم توفق بهذا اللوك.

