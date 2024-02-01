إنعام الجريتلي تكشف سبب غيابها عن الفن لمدة عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كشفت الفنانة إنعام الجريتلي، أسباب غيابها عن الوسط الفني لمدة عامين بعد آخر عمل لها وهو مسلسل "نسل الأغراب"

وقالت الجريتلي إن الأدوار المتاحة للفنانين كبار السن إلى حد ما قليلة، لأن معظم ما يوجد في الأعمال يناقش مشاكل الشباب

وتابعت إنعام الجريتلي خلال مداخلة تلفزيونية، في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة: "مشاكل الشباب كتيرة أوي فبالتالي المؤلفين بيتواصلوا مع الفنانين الشباب، لكن إحنا كبار السن بنكون زي الديكور بنكمل الصورة مش إحنا الأساس، لكن لو مؤلف شاف حاجة بيعمل نوع فيه مقارنة بين الأجيال، الجيل الجديد بيرفض الحاجات بتاعت الجيل القديم".

وأشارت "الجريتلي" إلى أن بعض المؤلفين أصبحوا يكتبون مشاكل الشباب دون الإستعانة بنجوم كبار لكن لو هناك نجوم كبار يكملون الصورة مثل دور الأب أو الأم ولا يركزون على جيلنا.

وأوضحت "الجريتلي" أن الفن ليس به عمر، وأن العطاء بالنسبة لها ليس له حدود، وكشفت عن مشاركتها في مسلسل "بين السطور" الذي يعرض حالياً مع الفنانة صبا مبارك وأحمد فهمي