إنعام الجريتلي: "راجل وست ستات" جعل المخرجين يحصروني في أدوار الكوميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحدثت الفنانة إنعام الجريتلي عن مشاركتها في مسلسل "بين السطور" موضحة أن ما جذبها في العمل هو المخرج وائل فرج، فهو يتميز برؤية مختلفة ويرى الفنان بصورة ممتازة.

وتابعت خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"، أنها لم تجتمع مع الفنانة صبا مبارك في العمل سوى في مشهد واحد فقط، وهو مقتل جمال عبدالكريم بطل لعبة الرماية الذى يجسده الفنان محمد علاء جامايكا، خلال الجنازة.

وعن نجاح مسلسل "راجل وست ستات"، قالت: "مندهشة من عدم وجود أجزاء له، وهناك بعض المخرجين حصروني في الأعمال الكوميدية بسبب هذا العمل، لكنني قدمت من قبل مسلسلات إجتماعية مثل العائلة.

وعن تصريحها "مش ضروري تاكل كفتة وحمام، فيه فنانين مش معاهم ولا مليم"، أوضحت أن حديثها كان للفنانين الشباب الذين يبحثون عن المال قبل أن يثبت موهبته في العمل، معقبة :"في شباب لسه طالع وهيبتدي بيسأل إنت هتديني كمان".

واختتمت حديثها قائلة: "المفروض إنك تثبت نفسك الأول، وبعدها تقدر إنت تاخد كام.. لحد ما يتم تقييم الفنان ده، ودي مش مقتصرة على الأعمال الفنية، ولكن موجودة في جميع المجالات، النظرة المادية بقت مسيطرة على الشباب ودي حاجة مش لطيفة".

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