شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم صابرين فى سلطنة عمان ومنحها درع الثقافة عن مشوارها الفنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة صابرين عن سعادتها الكبيرة بتكريمها في سلطنة عمان ومنحها درع الثقافة عن مشوارها الفني مشيرة لـ"الخليج 365" أنها تسلمت درع التكريم من سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وكانت زيارة مليئة بالحفاوة والترحاب والتقدير وعشق واحترام الفن والفنان المصري، وأشكر الحكومة والشعب على حفاوة الاستقبال.



تكريم صابرين فى عمان

وتستعد صابرين لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد "مسار إجبارى" المكون من 15 حلقة والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، حيث صورت صابرين مشاهدها الأولى الأسبوع قبل الماضى، وتجسد خلال الأحداث شخصية "إحسان" والدة عصام عمر، وتمر بالعديد من المواقف والتحديات في إطار اجتماعى.

مسلسل "مسار إجبارى" مكون من 15 حلقة، ويعد من الأعمال المنتظرة فى شهر رمضان المقبل، وهو سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

وكان آخر أعمال صابرين في الدراما مسلسل "أعمل إيه؟" من 45 حلقة، وتأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى وبطولة صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين.