بعد مشاهدها الجريئة في "ليلة عيد.. نجلاء بدر تبرر

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية نجلاء بدر على مشهد"الختان" وردت على الإنتقادات الت طالت هذا المشهد من فيلم "ليلة العيد".

وقالت نجلاء بدر أن هذه المشكلة لا تزال موجودة إلى اليوم، ويجب مناقشتها بالتعاون بين رجال الدين والأطباء كي يعرف أفراد المجتمع أن الختان يضرّ بصحة الفتيات، وتابعت: "المشهد مش فج وأنا لم أقلق منه واستمريت بتصويره ولم أسأل المخرج عن كيفية ذلك، ولا حتى بعد ما صورته سألت إزاي هيكون مونتاجه".

يذكر أن فيلم "ليلة العيد" من بطولة يسرا الى جانب كل من ريهام عبد الغفور، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنا، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى. العمل من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

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