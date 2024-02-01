نيللي كريم تخوض هذه التجربة للمرة الأولى

ميرنا وليد - بيروت - تخوض الممثلة المصرية نيللي كريم تجربتها الأولى في مجال التأليف للمرة الأولى في مسيرتها الفنية، وأكدت أن المشروع الذي تقوم بتأليفه هو فيلم بطل قصته حصان وطفل صغير.



وقالت نيللي كريم: "عندي سكربت أكتبه حالياً ما زال في بدايته، وهو عبارة عن فيلم من فكرتي بطله الحصان، هي قصة غريبة كانت من تأليفي، وأنا حبّتها، وسيكون أيضاً من بطولة ولد صغير".

وكانت آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "عملة نادرة" وعرض في الموسم الرمضاني الماضي وشارك في بطولة المسلسل أحمد عيد، جمال سليمان كمال أبو رية، ندى موسى، وآخرون، إخراج ماندو العدل .