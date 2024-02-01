فن ومشاهير

الصور الأولى من تصوير مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة رانيا يوسف

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ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الشركة المنتجة، عن تغير اسم مسلسل "دماء العذارى" إلى "جريمة منتصف الليل" وهو المسلسل الذي يقوم ببطولته النجوم، أحمد عبدالعزيز، والفنان القدير صلاح عبدالله.

وأكدت الجهة المنتجة، أنه تم التوافق على تغيير الاسم، بما لا يخل بأحداثه، بعد مناقشات طويلة مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، و بموافقة مؤلف المسلسل السيناريست محمد الغيطي.

كما انتهى صناع مسلسل "جريمة منتصف الليل" من تصوير ما يزيد على 70% من أحداثه، ويواصل أبطال العمل التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، للانتهاء من التصوير، تمهيدا لعرض العمل ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتبن بالجامعة في مقر سكن احداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة النجوم، رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، ويشارك من جيل الفنانين الشباب، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، بالإضافة للنجمات، إلهام عبدالبديع، ميار الغيطي، وملك قورة، والفنانين أحمد منير ومحمد فاروق شيبة، وكريم عبدالغني.

كما يشارك في البطولة من نجوم الخليج كل من، ليلى سلمان، علي السبع، ونوف العبدالله، تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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