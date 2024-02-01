ظهرت الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ريم البلوشي من الكويت، في مقطع فيديو تبكي بحرقة على والدتها.

وفي الفيديو، تظهر البلوشي وهي تبكي وتعبر قائلة: “والله، فقدت أمي ومعها صحتي وحياتي، كل يوم أتعذب بسببها، بالله هل تبدو وحدة تبلغ من العمر 37 عامًا؟”.

وأضافت: “رحيلها كان راحة لها، لكنني أعاني من الشوق، لقد كرهت الحياة ولم أعد أحبها بعد رحيل أمي، لا يوجد شيء يبقى”.

وسبق لريم البلوشي أن أثارت جدلا واسعا بعد ظهورها برفقة المودل هيما وهما يتبادلان خواتم الزواج، وانتشرت سريعا شائعات حول ارتباطهما، ولكنها نفت ذلك بسرعة وأوضحت أنها مجرد جلسة تصوير. شاهد أيضاً: شاهد المودل هيما وريم البلوشي يثيران الجدل بنشرهما مقاطع فيديو لـ خطبتهما

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد إنهيار ريم البلوشي بسبب فقدها لوالدتها: بالله هذا شكل وحده عمرها 37 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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