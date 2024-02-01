محمد رمضان يحتفل بتخطي أغنية "come baby come" الـ 95 مليون مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

احتفل الفنان محمد رمضان، بوصول أغنيته "come baby come " بتخطي الـ 95 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ونشر رمضان، بوستر الأغنية على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها حتى الآن.

ويذكر أن محمد رمضان يشارك ببطولة عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة منها فيلم "أسد أسود".

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