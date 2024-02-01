تأجيل حفل أحمد سعد في القرية العالمية بـ دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان أحمد سعد، عن تأجيل حفله الغنائي، المقرر إقامته بـ دبي وذلك على المسرح الرئيسي بالقرية العالمية، يوم 1 فبراير المقبل إلى يوم 2 فبراير الموافق يوم الجمعة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

ونشر سعد بوستر الحفل على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "تنويه، نظرًا للأحوال الجوية، تم تغيير موعد حفلة الفنان أحمد سعد في القرية العالمية".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد أغنية "بعتذرلك" تعاون مع الشاعر الغنائي محمد شافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزع الموسيقي ومهندس الصوت يحيى مهدي.

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