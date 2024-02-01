شكرا لقرائتكم خبر عن دياب بطلا لمسلسل "مليحة" فى 15حلقة ويتناول القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على النجم دياب ليقدم بطولة مسلسل "مليحة" المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، والذى يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول القضية الفلسطينية، من إخراج عمرو عرفة، وتأليف رشا عزت الجزار .

وبدأ صناع المسلسل التصوير الأيام الماضية، حيث صور كلا من الدكتور أشرف زكى والفنانة حنان سليمان، ومن المقرر أن يبدأ دياب تصوير دوره في العمل خلال الأيام المقبلة .

يشار إلى أن دياب قدم العام الماضى مسلسل "تحت الوصاية" مع النجمة منى زكى، وشارك في بطولة العمل كلا من رشدى الشامى، خالد كمال، على صبحى، أحمد عبد الحميد، ومها نصار، وأخرون، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب – سعدى جوهر.