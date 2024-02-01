ميادة الحناوي تعود بعد غياب بأشعار نزار قباني

بعد غياب طويل، تعود الفنانة السورية ميادة الحناوي الى جمهورها من خلال اغنية بعنوان “أحبني كما أنا” من كلمات الشاعر نزار قباني، ألحان الموسيقار طلال وتوزيع يحيى الموجي.

الأغنية شاعرية باللهجة الفصحى، تحاكي الذوق الفني الرفيع من خلال جُمل لحنيّة متميّزة تعزف على وتر الاحاسيس والمشاعر بين المحبّين. تمّ تصوير الأغنية على طريقة الفيديوكليب في دبي على ان يصدر قريبًا جدًا.

الموسيقار طلال علّق عبر صفحته على “أكس” بشان الأغنية المنتظرة وقال: “قريبًا “أحبني كما انا” غناء ميادة الحناوي كلمات الشاعر الكبير نزار قباني الحان الموسيقار طلال توزيع موسيقى يحيى الموجي”.

نشير ان الفنانة ميادة الحناوي، حلّت ضيفة على برنامج (أحلام ألف ليلة وليلة) الذي تقدمه الفنانة احلام على شاشة ابو ظبي، في أمسية طربية مميزة ادّت خلالها باقة من اروع اغنياتها منها “كان يا ما كان”، “الليالي”، “ماقدرش احب غيرك”، و شاركت الفنانة احلام في غناء ” أنا بعشقك” على المسرح، كما تحدّثت عن مسيرتها الفنيّة الطويلة وخاصة دور الملحن الراحل بليغ حمدي في صناعة اسمها.