خبر صادم لرواد “تيك توك”: اختفاء أشهر اغاني المشاهير على المنصّة.ما السبب؟

سيفتقد رواد منصّة “تيك توك” في الفترة المقبلة العديد من المقطوعات الموسيقية لنجومهم العالميين المفضلين منهم: تايلور سويفت، دوجا كات، بيلي أيليش، دريك، أديل، ليدي غاغا، ذا بيتلز، أريانا غراندي، هاري ستايلز، BTS، جاستن بيبر، سيلينا غوميز وغيرهم، وذلك بسبب عدم تجديد شركة Universal Music Group للإنتاج الموسيقي عقدها مع المنصّة.

شركة “يونيفرسال ميوزيك غروب” اعلنت ان سبب حذف أغاني فنانيها عن تطبيق “تيك توك” هو بسبب نقص تعويضات الفنانين وكتّاب الأغاني من جهة المنصة التي ستدفع بمعدل أقل جدًا من المعدل الذي تدفعه منصات اخرى.

من جهتها شنّت منصة “تيك توك” هجومًا على مجموعة “UMG” واتهمت الشركة بالطمع والكذب، وأشارت ان الشركة قرّرت الابتعاد عن الدعم القوي للمنصّة التي تضمّ اكثر من مليار مستخدم، وبالتالي ستفقد الشركة بذلك وسيلة ترويجية اساسية لمواهبها وفنانيها وان الشركة تخدم مصالحها الذاتية وليس مصلحة الفنانين التابعين لها وكتّاب الأغاني والجمهور.

وانتم مَن مِن بين تيك توك و شركة الانتاج، تعتقدون انه على حق؟