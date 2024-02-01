يارا أنطون تنقذ جوليان شعيا من الإنتحار في " تنين بالليل " .. وهذه علاقة جوزيان بولس بالأمر

ميرنا وليد - بيروت - مسرحية "تنين بالليل" من كتابة وإخراج سامر حنا تُعرض على مسرح مونو الأشرفية من بطولة جوزيان بولس وجوليان شعيا ويارا أنطون، ويقدم سامر حنا من خلال مسرحيته الغنائية قصة واقعية تتخللها مواقف وحوارات مضحكة مفاجئة وممتعة وهي مستمرة حتى 11 شباط / فبراير.

القصة

القصة تدور حول وائل الذي يقرر الإنتحار وأثناء تحضير أجواء الليلة الأخيرة من حياته تدق بابه ليزا وهي جارته طردت من منزلها بسبب شكوى تقدم بها وائل بسبب الضجيج الذي تحدثه. وتكتشف ليزا أن وائل متشائم وقرر إنهاء حياته لكن شخصية ليزا الصريحة والعفوية أبعدته عن الأفكار القاتمة وأقنعته بتبديل نظرته للحياة. العمل يسلط الضوء على قدرة الحب على الإنفتاح وتبديل الواقع.

الممثلون

جوزيان بولس تلعب دور مدام أسود والدة وائل وهي طبيبة نفسية وتوجه غالباً ملاحظاتها الى وائل وتشيد بإبنها الآخر الذي يملك فيلا. شاركت جوزيان بالتمثيل والرقص والغناء وشكلت إضافة مهمة على العمل بقدراتها التمثيلية لا سيما أن دورها كان جدياً. جوليان شعيا ويارا أنطون تفوقا بالتمثيل والغناء والرقص وشكلا مواهبتين واعدتين.

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